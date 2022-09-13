Умер режиссер Жан-Люк Годар

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Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Франко-швейцарский режиссер Жан-Люк Годар умер в возрасте 91 года, сообщает во вторник издание Liberation. Позднее эту информацию также подтвердила газета Le Monde.

О причинах смерти режиссера не сообщается.

Годар родился 3 декабря 1930 года. Он стоял у истоков французской новой волны в кино - направления конца 1950-х - 1960-х годов.

Дебютным полнометражным фильмом Годара была картина "На последнем дыхании", главную роль в которой сыграл Жан-Поль Бельмондо. Вышедший на экранах Франции 16 марта 1960 года, фильм назвали манифестом "новой волны".

Среди других его наиболее известных фильмов - "Маленький солдат", "Презрение", "Альфавиль", "Безумный Пьеро".

Всего режиссер снял более 70 картин. Последний из его фильмов - "Книга образов" - вышел в 2018 году.