Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:24

Умер режиссер Жан-Люк Годар

Умер режиссер Жан-Люк Годар
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Франко-швейцарский режиссер Жан-Люк Годар умер в возрасте 91 года, сообщает во вторник издание Liberation. Позднее эту информацию также подтвердила газета Le Monde.

О причинах смерти режиссера не сообщается.

Годар родился 3 декабря 1930 года. Он стоял у истоков французской новой волны в кино - направления конца 1950-х - 1960-х годов.

Дебютным полнометражным фильмом Годара была картина "На последнем дыхании", главную роль в которой сыграл Жан-Поль Бельмондо. Вышедший на экранах Франции 16 марта 1960 года, фильм назвали манифестом "новой волны".

Среди других его наиболее известных фильмов - "Маленький солдат", "Презрение", "Альфавиль", "Безумный Пьеро".

Всего режиссер снял более 70 картин. Последний из его фильмов - "Книга образов" - вышел в 2018 году.

Хроника 05 января 2019 года – 13 сентября 2022 годаУмершие знаменитости
Жан-Люк Годар
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сооснователь Peloton Джон Фоли покидает компанию

Цены на уран достигли максимумов с марта на фоне энергокризиса в Европе

Цены на уран достигли максимумов с марта на фоне энергокризиса в Европе

Пашинян сообщил о гибели 49 армянских военных в ночных боях на границе с Азербайджаном

Триумфаторами "Эмми" стали сериалы "Наследники", "Тед Лассо" и "Белый лотос"

Триумфаторами "Эмми" стали сериалы "Наследники", "Тед Лассо" и "Белый лотос"

В Харьковской области опровергли присутствие в регионе российских учителей

Военная операция на Украине

Военные РФ сообщили об уничтожении в Харьковской области колонны бронетехники ВСУ

Пандемия коронавируса

В мире выявили более 609 млн случаев COVID-19

В мире выявили более 609 млн случаев COVID-19

Что случилось этой ночью: вторник, 13 сентября

Два человека погибли и трое ранены во время стрельбы в Канаде

Два человека погибли и трое ранены во время стрельбы в Канаде

Блинкен обвинил Иран в нежелании возобновить действия СВПД

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });