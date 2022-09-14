Глава ЕК объявила о начале работы по допуску Украины на внутренний рынок ЕС

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Брюссель намерен работать с Киевом над беспрепятственным допуском Украины на внутренний европейский рынок.

"Комиссия будет работать с Украиной (...), чтобы гарантировать ее всемерный допуск на внутренний рынок. Наш единый рынок - это один из самых больших успехов в истории Европейского союза. Мы знаем его силу. Теперь нужно, чтобы он стал также успехом для наших украинских друзей", - сказала глава ЕК в среду, выступая с докладом о состоянии Евросоюза в Европейском парламенте в Страсбурге.

"Поэтому сегодня я направлюсь в Киев, чтобы обсудить это с президентом (Владимиром) Зеленским и показать, каков потенциал внутреннего рынка, и какие возможности он может предоставить для Украины", - добавила фон дер Ляйен.