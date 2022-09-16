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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:50

Путин призвал к снятию ЕС ограничений на поставку удобрений из РФ для развивающихся стран

По словам президента, Россия готова бесплатно передать им 300 тыс. тонн удобрений, скопившихся в портах Европы

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин обратился к секретариату ООН с просьбой потребовать от ЕС снять ограничения на экспорт российских удобрений для развивающихся государств.

"Пользуясь присутствием заместителя главы генерального секретаря ООН госпожи ДиКарло, хотел попросить секретариат ООН - а позавчера я говорил об этом и с генеральным секретарем ООН господином Гуттеришем, - повлиять на решение Еврокомиссии и не на словах, а на деле потребовать от них, чтобы они сняли эти ограничения, очевидно дискриминационные ограничения в отношении развивающихся государств. И обеспечили бы доступ российских удобрений и на эти рынки", - сказал Путин, выступая на саммите ШОС.

Он добавил, что в морских портах ЕС скопилось 300 тыс. тонн российских удобрений.

"Мы готовы бесплатно передать их в развивающиеся страны", - сказал Путин.

Владимир Путин ЕС
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