Акции Take-Two дешевеют после слива материалов из игры GTA VI

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Американский разработчик компьютерных игр Rock Star Games, входящий в структуру Take-Two Interactive Software, подтвердил факт взлома серверов компании и кражи материалов находящейся в разработке игры Grand Theft Auto (GTA) VI.

"Мы крайне расстроены, что детали нашей будущей игры стали вам известны именно таким образом", - говорится в заявлении компании.

Ранее пользователь под ником "teapotuberhacker" разместил на форуме, посвященном франшизе GTA, более 90 видеороликов из новой игры, выход которой предварительно запланирован на конец 2024 или начало 2025 года. Из роликов, в частности, можно узнать о локациях и главных персонажах игры.

Между тем аналитики Jefferies не думают, что утечка данных негативно скажется на продажах.

"Это провал с точки зрения пиара и болезненное для компании событие, и возможно, из-за него сдвинется дата релиза, - цитирует аналитиков CNBC. - Но судя по тому, что мы увидели, разработка игры продвинулась дальше, чем многие ожидали, и впечатления от игры или её продажи не пострадают".

GTA VI – новая игра популярной и финансово успешной серии, стартовавшей еще в 1997 году. Последняя часть вышла в 2013 году, установив сразу несколько рекордов – в частности, за первые сутки продажи игры составили почти $816 млн.

Акции Take-Two дешевеют примерно на 1% в ходе торгов в понедельник. С начала года капитализация компании снизилась на 30%, до $20,7 млрд.