Глава МИД Франции отметила, что лучшего предложения по СВПД Иран не получит

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна считает, что возможности заключить соглашение по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действия (СВПД) по иранской ядерной программе сокращаются.

"Лучшего предложения для Ирана не будет", - заявила в понедельник глава французского МИД в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Посмотрим, что принесет нам эта неделя, - приводит ее слова, адресованные журналистам, газета Le Figaro. - Кажется, окно возможностей готово закрыться".

Издание сообщает, что министр не исключила возможности встречи президента Франции Эммануэля Макрона со своим иранским коллегой Эбрахимом Раиси, который на этой неделе посетит Нью-Йорк.

По ее словам, теперь Ирану остается принять решение.

В понедельник в Москве пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что восстановление СВПД требует доработки некоторых несогласованных вопросов.

Вместе с тем пресс-секретарь российского президента отметил: "Безусловно, СВПД отвечает интересам всех государств".

На прошлой неделе первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерма заявила, что переговоры по восстановлению СВПД зашли в тупик из-за позиции Тегерана по предложениям Вашингтона. При этом, по ее словам, американское руководство продолжит искать пути для прогресса в процессе восстановления соглашения по ядерной сделке, "пока в Вашингтоне считают, что в этом есть смысл".

Ранее в сентябре госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ответ Ирана на предложения ЕС по тексту соглашения является шагом назад в переговорах по СВПД.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель 5 сентября констатировал, что позиции участников переговоров по восстановлению СВПД расходятся.