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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Германия к зиме нарастила запасы газа в хранилищах более чем на 90%

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Газовые хранилища в ФРГ в данный момент заполнены уже более чем на 90%, однако германским потребителям необходимо продолжать экономить, заявил глава федерального сетевого агентства Клаус Мюллер.

"Заполнение хранилищ газа на 90,7% стало еще одним преодоленным рубежом", - написал Мюллер в твиттере.

"Хранящийся газ повышает надежность энергоснабжения, помогает урегулировать трудности со снабжением газом, позволяет вновь направить его на рынок. Тем не менее, мы обязаны продолжать соблюдать меры экономии", - заявил Мюллер.

В настоящий момент газопровод "Северный поток" полностью остановлен. В используемых на нем двигателях Siemens выявлены утечки масла, и эта неисправность может быть устранена только при заводском ремонте. Ремонт возможен только на заводе в Монреале, а Канада ввела санкции в отношении "Газпрома".

"Компания Siemens на сегодняшний день практически не имеет никакой возможности обеспечивать регулярные капитальные ремонты наших газоперекачивающих агрегатов. Компании Siemens просто-напросто эти работы проводить негде", - заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

В то же время Европа продолжает закачку в подземные хранилища. В конце августа средний уровень запасов газа в ПХГ региона достиг минимального целевого уровня в 80%. После этого было заметно некоторое сокращение темпов закачки. На данный момент превысили целевой 80-процентный уровень хранилища Бельгии, Чехии, Хорватии, Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии и Испании. Отстающие – Австрия, Болгария, Венгрия и Латвия.

Германия
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