Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:46

Вучич надеется, что Сербии не придется вводить санкции против РФ

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Президент Сербии Александр Вучич надеется, что его страна не введет санкции против России, но отметил, что на республику оказывается давление.

Вучич перед встречей с главой МИД РФ Сергеем Лавровым ответил журналистам на вопрос о позиции Белграда по антироссийским санкциям. "До сих пор не было никаких санкций, и, надеюсь, не будет", - сказал он на русском языке.

Между тем, в беседе с журналистами после встречи с Лавровым он пояснил свои слова, что "он надеется" на не введение антироссийских санкций.

"Вы сами все знаете: большое давление. Но до сих пор мы все выдерживали", - сказал он.

Сербия Александр Вучич
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: пятница, 23 сентября

Brent подешевела почти на 5% до $86 за баррель

В Эстонии отчитались о готовности стран Балтии к возможному отключению РФ электричества

В Эстонии отчитались о готовности стран Балтии к возможному отключению РФ электричества

Евро обновил минимум с 2002 года в паре с долларом, фунт – минимум за 37 лет

Военная операция на Украине

Кремль будет считать атаками на Россию попытки Киева вернуть Донбасс после его вступления в РФ

Лукашенко исключил проведение мобилизации в Белоруссии

Лукашенко исключил проведение мобилизации в Белоруссии

В Узбекистане приостановили обслуживание карт "Мир"

В Узбекистане приостановили обслуживание карт "Мир"

МИД Казахстана прокомментировал рост миграции из России

Volkswagen не исключил перенос производства из Германии из-за дефицита газа

Volkswagen не исключил перенос производства из Германии из-за дефицита газа

Жители ЛДНР, Херсонщины и Запорожья голосуют на референдуме по вхождению в состав РФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });