Вучич надеется, что Сербии не придется вводить санкции против РФ

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Президент Сербии Александр Вучич надеется, что его страна не введет санкции против России, но отметил, что на республику оказывается давление.

Вучич перед встречей с главой МИД РФ Сергеем Лавровым ответил журналистам на вопрос о позиции Белграда по антироссийским санкциям. "До сих пор не было никаких санкций, и, надеюсь, не будет", - сказал он на русском языке.

Между тем, в беседе с журналистами после встречи с Лавровым он пояснил свои слова, что "он надеется" на не введение антироссийских санкций.

"Вы сами все знаете: большое давление. Но до сих пор мы все выдерживали", - сказал он.