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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:40

Шольц подхватил COVID-19

У него легкие симптомы болезни

Шольц подхватил COVID-19
Фото: Kay Nietfeld/picture alliance via Getty Images

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Олаф Шольц заразился коронавирусом COVID-19, у него легкие симптомы болезни, и он находится на самоизоляции, сообщает в понедельник Politico.

"Публичные встречи канцлера на этой неделе будут отменены. Канцлер готов присутствовать на запланированных встречах с главами федеральных земель виртуально", - говорится в заявлении канцелярии.

Шольц на минувших выходных совершил ближневосточное турне. В ОАЭ он подписал соглашение о поставках СПГ в Германию.

Хроника 09 января 2020 года – 26 сентября 2022 годаПандемия коронавируса
Олаф Шольц Германия
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