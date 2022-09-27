Прием и отправка рейсов в Белграде остановлены из-за повреждения полосы молнией

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Удар молнии во вторник повредил взлетно-посадочную полосу белградского аэропорта имени Николы Теслы, прием и отправка воздушных судов приостановлены, сообщает сербский телерадиоканал РТС.

"Безопасность пассажиров и воздушного движения являются для нас приоритетом, в связи с этим прием и вылеты временно остановлены", - цитирует телеканал информацию аэропорта.

РТС отмечает, что молния ударила во взлетно-посадочную полосу во время сильной бури. Оперативные службы в настоящий момент оценивают складывающуюся ситуацию.