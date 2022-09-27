Аэропорт в Белграде возобновил работу
Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Белградский аэропорт имени Николы Теслы возобновил прием и отправку рейсов после краткого перебоя, связанного с повреждением взлетно-посадочной полосы во время бури, сообщает сербская газета "Политика".
"Соответствующие службы среагировали быстро, ущерб, нанесенный взлетно-посадочной полосе, устранен, авиасообщение восстановлено", - цитирует газета информацию аэропорта.
Ранее сообщалось о приостановке приема и отправки воздушных судов из-за повреждения взлетно-посадочной полосы аэропорта во время сильной бури.