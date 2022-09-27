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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:28

Аэропорт в Белграде возобновил работу

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Белградский аэропорт имени Николы Теслы возобновил прием и отправку рейсов после краткого перебоя, связанного с повреждением взлетно-посадочной полосы во время бури, сообщает сербская газета "Политика".

"Соответствующие службы среагировали быстро, ущерб, нанесенный взлетно-посадочной полосе, устранен, авиасообщение восстановлено", - цитирует газета информацию аэропорта.

Ранее сообщалось о приостановке приема и отправки воздушных судов из-за повреждения взлетно-посадочной полосы аэропорта во время сильной бури.

Белград
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