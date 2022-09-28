Секретарь Совбеза Армении встретился в Белом доме по инициативе Салливана с помощником президента Азербайджана
Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Встреча секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна и помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева состоялась в Белом доме по инициативе советника президента США по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана, сообщает СБ Армении.
"Стороны обсудили процесс долгосрочного мирного урегулирования нагорно-карабахской проблемы, необходимость установления мира в регионе", - отметили в пресс-службе Совбеза Армении.
Сообщается, что участники встречи заявили о "важности устранения последней агрессии".