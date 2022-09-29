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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

Турция намерена увеличить военное присутствие на севере Кипра

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция увеличит военное присутствие в северной части Кипра в целях обеспечения безопасности проживающих там турок-киприотов, передает "Анадолу".

"Турция увеличит военное присутствие на Кипре и поставит на север острова необходимое вооружение для защиты интересов турок-киприотов", - приводит агентство слова Чавушоглу.

Глава турецкого МИД добавил, что Анкара примет все необходимые меры по отстаиванию интересов турецкой общины острова.

Министр отметил, что такой шаг Анкара принимает в ответ на отмену США эмбарго на поставки оружия Республике Кипр, которая населена греческим большинством и входит в ЕС.

Кипр остается разделенным между греками-киприотами и турками-киприотами с 1974 года, когда правившие в Афинах "черные полковники" объявили об энозисе - присоединении Кипра к Греции. В ответ Анкара под предлогом защиты турецкого населения Кипра ввела армию на северную часть острова. Позже там была образована Турецкая республика Северного Кипра, которую в мире признает лишь Турция.

Исторически между Турцией и Грецией сложились сложные отношения. Между странами неоднократно возникали разногласия по ряду вопросов, в том числе миграционному. Кроме того, в прошлом году охлаждение в отношениях произошло из-за ситуации в восточном Средиземноморье, где Анкара ведет геологоразведочную деятельность.

Турция Мевлют Чавушоглу Кипр
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