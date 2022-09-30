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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:14

Глава ОКР осудил предложение Баха по допуску к играм российских спортсменов в нейтральном статусе

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает предложение главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о возможном допуске до турниров в нейтральном статусе россиян, дистанцировавшихся от спецоперации на Украине, принуждающим к нарушению законов РФ и Олимпийской хартии.

"Из сегодняшнего заявления Президента МОК Томаса Баха можно сделать вывод, что российским спортсменам предлагается обменять свою национальную принадлежность и гражданскую позицию на унизительный нейтральный статус выступлений на международной арене. Санкции по отношению к российскому спорту по-прежнему действуют. В этой, искусственно созданной рекомендациями Исполкома МОК ситуации, наших атлетов по сути принуждают нарушать законы своей страны и Олимпийской хартии", - написал Поздняков в своем Телеграм-канале.

"Олимпийский комитет России, как и прежде, настаивает на том, что спорт должен, независимо от обстоятельств, оставаться вне политики, а спортсменов недопустимо использовать в качестве заложников в интересах удовлетворения запросов тех или иных геополитических сил. Мы продолжим вести проработку данного вопроса, твёрдо придерживаясь своей позиции, действуя в интересах российского спорта и наших спортсменов", - добавил он.

Ранее в СМИ сообщалось, что Бах допустил возвращение россиян в число участников международных турниров в нейтральном статусе и при условии дистанцирования от военного конфликта на Украине.

В феврале МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян и белорусов от международных турниров из-за ситуации на Украине.

Станислав Поздняков Томас Бах
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