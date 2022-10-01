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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:14

Пожарная сигнализация сработала на российском сегменте МКС

Признаков возгорания не обнаружено

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Аварийная сигнализация сработала на российском сегменте Международной космической станции (МКС), российский экипаж посчитал его ложным, следует из переговоров космонавтов с Центром управления полетами.

"У нас сработала сигнализация пожарная (...) визуально ничего не видно, скорее всего ложное срабатывание", - сказал космонавт Сергей Прокопьев в ходе переговоров с наземными специалистами, трансляцию которых ведет NASA.

"Ни запаха, ни дыма, (...) показания в норме", - сообщил Прокопьев.

По результатам переговоров специалисты ЦУП пришли к выводу, что срабатывание датчика дыма было ложным и поручили космонавтам отключить некорректно работающий датчик.

В настоящее время на станции продолжают работу российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, астронавты NASA Челл Линдгрен, Роберт Хайнс, Джессика Уоткинс и Франциско Рубио и астронавт Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти.

МКС NASA
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