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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:07

Число случаев COVID-19 в мире превысило 617,8 млн

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 617 879 815, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 546 448 человек.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция и Германия.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:
- США - 96,3 млн и 1,6 млн;
- Индия - 44,6 млн и 528,6 тыс.;
- Франция - 35,6 млн и 156,1 тыс.;
- Бразилия - 34,6 млн и 686,3 тыс.;
- Германия - 33,3 млн и 150,6 тыс.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро воскресенья составил 840,3. В США на 1 млн жителей скончались 3 238 человек, в Индии 375, Бразилии - 3177, Франции - 2365, Германии - 1778.

Хроника 09 января 2020 года – 02 октября 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус
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