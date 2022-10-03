Премьер Финляндии поддержала строительство частичного заграждения на границе с РФ

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Финляндии Санна Марин (Sanna Marin) поддержала предложение о строительстве заграждения на границе с РФ.

"Идея хорошая и к ней следует отнестись серьезно. Я считаю, что необходимо парламентское единогласие по этому вопросу, например, между парламентскими партиями. Однако условия для принятия решения есть", - передает ее слова в понедельник портал телерадиовещания Yle.

Марин выразила надежду, что решение о возможном ограждении восточной границы будет принято быстро, однако не уточнила конкретные сроки.

Пограничная служба страны вышла с предложением для усиления пограничного контроля построить ограждение в наиболее важных точках восточной границы, прежде всего вблизи пограничных переходов.

Финляндия имеет сухопутную границу с Россией протяженностью около 1300 километров. По данным пограничной службы, длина ограждения составит максимально 260 км.

"Это будет не быстрый процесс, потребуется несколько лет. Вот почему важно единогласное решение", - сказала Марин.

Она не считает, что пограничный забор значительно усилит напряженность в отношениях между Финляндией и Россией, вопреки тому, о чем предупреждают специалисты, отмечает Ylе.

По ее словам, более напряженной ситуации, чем та, которая есть сейчас, не будет.