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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Турция разместила ударные беспилотники на севере Кипра

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу о размещении беспилотников на территории Турецкой республики Северного Кипра, сообщило агентство "Анадолу".

"Турция разместила на севере Кипра БПЛА, в том числе ударные. Не исключаю новые поставки вооружения на остров. Это наше право. Мы должны полностью обезопасить Турецкую республику Северного Кипра со всех направлений", - заявил Эрдоган.

По его словам, размещение беспилотников стало первым шагом Турции в ответ на решение США отменить оружейное эмбарго в отношении республики Кипр.

Кроме того, Эрдоган допустил создание новой военной базы на севере Кипра. В то же время президент напомнил, что самолеты ВВС Турции способны быстро достичь Кипра.

В конце сентября глава МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция увеличит военное присутствие в северной части Кипра для обеспечения безопасности турок-киприотов.

Кипр оказался разделенным между живущими на острове греками и турками в 1974 году, когда правившие в Афинах "черные полковники" объявили об энозисе – присоединении Кипра к Греции. В ответ Анкара ввела армию на северную часть острова под предлогом защиты турецкого населения Кипра. Позже там была образована Турецкая республика Северного Кипра, которую признает лишь Анкара.

Турция Кипр
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