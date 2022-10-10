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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Глава Еврокомиссии отправится с визитом в Эстонию

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посетит в понедельник Эстонию, где встретится с руководством республики и посетит в городе Нарва пограничный пункт на эстонско-российской границе.

В первой половине дня она встретится с премьер-министром Каей Каллас, после чего они проведут совместную пресс-конференцию, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства.

Кроме того, состоится встреча председателя ЕК с президентом Эстонии Аларом Карисом. Фон дер Ляйен посетит также мемориал жертвам коммунизма.

Затем глава Еврокомиссии и премьер-министр Эстонии на вертолете вылетят в приграничный с Россией город Нарва, где запланировано посещение нарвского пограничного пункта.

Запланировано также посещение территории бывшего в советские годы индустриального гиганта, хлопчатобумажного комбината "Кренгольмская мануфактура". По данным СМИ, он был основан в 19 веке предком фон дер Ляйен, после восстановления независимости приватизирован в 1995 году шведской компанией Boras Wafer, а в 2010 году обанкрочен.

В Нарвской художественной резиденции фон дер Ляйен и премьер Каллас выступят на мероприятии, посвященном эстонскому плану справедливого перехода.

Еврокомиссия Евросоюз Урсула фон дер Ляйен Эстония
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