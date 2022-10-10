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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

МИД Польши рекомендовал своим гражданам покинуть Белоруссию

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Польши выдало рекомендацию своим соотечественникам покинуть территорию Белоруссии.

"В связи с ростом напряженности, военными событиями в регионе, а также неоднократными случаями арестов польских граждан министерство иностранных дел не рекомендует польским гражданам совершать любые поездки в Республику Беларусь", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства в твиттере.

Тем же гражданам Польши, которые по тем или иным причинам находятся на территории Белоруссии, в МИД настоятельно советуют вернуться домой. Как сказано в сообщении, сделать это они могут "коммерческими и частными средствами транспорта".

Польша Белоруссия
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