МИД Польши рекомендовал своим гражданам покинуть Белоруссию

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Польши выдало рекомендацию своим соотечественникам покинуть территорию Белоруссии.

"В связи с ростом напряженности, военными событиями в регионе, а также неоднократными случаями арестов польских граждан министерство иностранных дел не рекомендует польским гражданам совершать любые поездки в Республику Беларусь", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства в твиттере.

Тем же гражданам Польши, которые по тем или иным причинам находятся на территории Белоруссии, в МИД настоятельно советуют вернуться домой. Как сказано в сообщении, сделать это они могут "коммерческими и частными средствами транспорта".