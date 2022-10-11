Жителей Бреста предупредили о плановом появлении на улицах военной техники

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - По улицам Бреста 11 октября пройдет военная техника, сообщил в Telegram председатель Брестского городского исполнительного комитета Александр Рогачук.

"Сразу спешу успокоить брестчан - в районы выполнения поставленных задач согласно подготовке на 2021/22 учебный год выдвигаются военнослужащие 38-й бригады", - добавил он.

Переброску техники он назвал плановым мероприятием и призвал горожан не беспокоиться.

10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск в связи с обострением на западных границах Союзного государства. Министерству обороны он поручил подготовиться к размещению в Белоруссии российских военных.