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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 10 октября

Глава администрации Тайваня отвергла возможность компромиссов в вопросе независимости

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Тайвань не пойдет на компромиссы в вопросе своей независимости и суверенитета, заявила глава администрации острова Цай Инвэнь.

"Консенсус тайваньского народа (...) заключается в защите нашего суверенитета и нашего свободного и демократического образа жизни. В этом вопросе нет места компромиссу", - цитирует Цай Инвэнь телеканал CNN.

В своем выступлении по случаю национального праздника Тайваня она сказала: "Я призываю власти Пекина отказаться от военных мер, это не должно быть вариантом для отношений через пролив".

"Только уважая стремление тайваньского народа к суверенитету, свободе и демократии, мы сможем возобновить позитивное взаимодействие по обе стороны Тайваньского пролива", - подчеркнула глава администрации.

Она отметила, что Тайвань - "важный символ" демократии в мире, и его народ полон решимости защищать остров.

"Международному сообществу совершенно ясно, что защита безопасности Тайваня равносильна защите региональной стабильности и демократических ценностей. Если демократические свободы Тайваня будут уничтожены, это станет серьезным поражением демократий во всем мире", - сказала Цай Инвэнь.

Китай Тайвань Цай Инвэнь
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