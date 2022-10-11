Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 10 октября

Посол ЕС в Белоруссии Дирк Шубель покинул свою должность

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Глава представительства ЕС, посол Евросоюза в Белоруссии Дирк Шубель покинул свою должность после трех лет работы.

"Белорусские власти решили не продлевать мне визу и аккредитацию еще на год, что очень затрудняет реализацию моего мандата", - написал Шубель на своей странице в соцсети.

Он обратил внимание, что сам очень сожалеет о таком решении, был готов продолжать работу с Белоруссией в качестве посла и даже надеялся вернуться в Минск, чтобы там провести последний год своего пребывания в должности.

Шубель отметил, что всегда честно выполнял свой долг на посту посла ЕС в Белоруссии и постоянно доводил позицию Евросоюза до белорусских властей. Он также написал о своем желании позже вернуться в Белоруссию - "которая мне полюбилась и у которой прекрасное будущее".

Обязанности главы представительства ЕС после ухода Шубеля будет исполнять поверенная в делах ЕС в Белоруссии Эвелина Шульц.

ЕС Белоруссия Дирк Шубель
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Новая Зеландия ввела санкции против 75 физлиц и двух компаний из РФ

Новая Зеландия ввела санкции против 75 физлиц и двух компаний из РФ
Военная операция на Украине

Байден пообещал Зеленскому современные системы ПВО

Байден пообещал Зеленскому современные системы ПВО

Крупнейшие аэропорты США подверглись кибератакам

Крупнейшие аэропорты США подверглись кибератакам

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Красный Крест временно сократил работу на Украине по соображениям безопасности

Красный Крест временно сократил работу на Украине по соображениям безопасности
Военная операция на Украине

В Польшу за сутки прибыли пять тяжелых транспортных самолетов США

В ООН прогнозируют, что волны аномальной жары будут усиливаться

В ООН прогнозируют, что волны аномальной жары будут усиливаться

На расположенном вблизи "Северных потоков" острове Борнхольм восстановили электроснабжение

Военная операция на Украине

Путин прокомментировал массированные удары по объектам на Украине

Путин прокомментировал массированные удары по объектам на Украине

Президент РФ сообщил о попытке Киева подорвать участок "Турецкого потока"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });