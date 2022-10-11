Трасс намерена призвать провести внеочередной саммит НАТО из-за ситуации на Украине

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс на предстоящей виртуальной встрече лидеров G7 призовет к проведению в ближайшие дни внеочередного саммита стран-членов НАТО в связи с ситуацией на Украине, сообщает Даунинг-стрит.

"Премьер-министр попросит страны сохранить жесткие санкции (в отношении России - ИФ) и призовет к полноформатной встрече лидеров НАТО в ближайшие дни", - говорится в сообщении канцелярии премьер-министра.

Главы государств и правительств стран G7 во вторник проведут переговоры в режиме видеоконференции для обсуждения ситуации на Украине. В видеоконференции также примет участие президент Украины Владимир Зеленский. Переговоры запланированы на 14:00 по берлинскому времени (15:00 по Москве).