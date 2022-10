В США каждый пятый чиновник высшего звена инвестировал в акции курируемых компаний

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Тысячи государственных чиновников в США владели или торговали акциями компаний, стоимость которых могла зависеть от решений их ведомств, свидетельствует расследование, проведенное газетой The Wall Street Journal.

Издание проанализировало более 31 тыс. финансовых деклараций за период с 2016 по 2021 год порядка 12 тыс. человек, в числе которых высокопоставленные госслужащие, сотрудники политического аппарата и чиновники, назначенные президентом на те или иные посты.

Более 2,6 тыс. служащих госструктур – от министерства торговли до министерства финансов США – как при республиканской, так и при демократической администрациях сообщали в декларациях об инвестициях в компании, лоббировавшие принятие их ведомствами благоприятных для бизнеса решений.

Таким образом, речь идет о каждом пятом из служащих высшего звена 50 федеральных ведомств США, отмечает WSJ.

Например, крупный чиновник Агентства по охране окружающей среды (Environmental Protection Agency, EPA) покупал акции нефтегазовых компаний, а Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов (Food and Drug Administration, FDA) закрывало глаза на то, что его служащие владели бумагами производителей продуктов и фармкомпаний, которые не имели права приобретать.

Кроме того, представитель министерства обороны пять раз покупал акции оборонной компании перед тем, как она получала контракт от Пентагона, пишет газета.

Результаты анализа WSJ также показали, что более 1,8 тыс. федеральных чиновников владели или торговали акциями по крайней мере одной из четырех крупнейших технологических компаний США – Meta Platforms Inc. (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), Alphabet Inc., Apple Inc. и Amazon.com Inc., в то время как американское правительство старалось усилить надзор за ними.

Среди других результатов анализа издания – случаи сделок чиновников с акциями компаний незадолго до объявления правоприменительных действий в отношении них, в том числе штрафов, соответствующими ведомствами. В этом случае речь идет о более 50 служащих пяти ведомств, включая Федеральную торговую комиссию (FTC) и Минюст США.