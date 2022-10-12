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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

"Транснефть" получила уведомление польской Pern об утечке на трубопроводе "Дружба"

Сроки ремонта пока неизвестны

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Польская Pern уведомила "Транснефть" об утечке на магистральном нефтепроводе "Дружба", однако сроки ликвидации повреждения пока неизвестны, сообщил "Интерфаксу" вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов.

"Да, мы получили уведомление польской компании об утечке. Информации о сроках ликвидации повреждения пока нет", - сообщил Андронов.

"Пока прием нефти с их стороны идет. Значит, у них есть емкости, в которые они принимают", - пояснил он журналистам.

Как сообщалось, в среду утром польский трубопроводный оператор Pern сообщил об утечке нефти на одной из двух ниток западного участка трубопровода "Дружба", примерно в 70 км от Плоцка. Данная ветка служит для доставки нефти в Германию. Остальные элементы инфраструктуры Pern, в том числе участок, по которому в ФРГ транспортируется нефть, доставленная танкерами, работают в штатном режиме.

Pern Польша Транснефть Дружба
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