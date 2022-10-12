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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

На пост президента Казахстана выдвинуты 12 кандидатов

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана завершила прием заявлений от желающих побороться за пост президента республики.

"В Центральную избирательную комиссию представлены документы от 12 кандидатов, выдвинутых республиканскими общественными объединениями", - сказал секретарь ЦИК Мухтар Ерман на заседании в среду.

По его словам, проверка на соответствие кандидатов требованиям законодательства будет завершена в ближайшие дни.

Выдвижение кандидатов началось 23 сентября и завершилось в 18:00 11 октября.

Документы на регистрацию в ЦИК подали: действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев, он выдвинут народной коалицией общественно-политических сил; представитель оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) Нурлан Ауесбаев; от республиканского объединения профсоюзов "Аманат" - Мейрам Кажыкен; от народно-демократической патриотической партии "Ауыл" - Жигули Дайрбаев; от республиканского общественного объединения (РОО) "Мукалмас" экс-депутат мажилиса Нуржан Альтаев; от национального альянса соцработников - общественный деятель Каракат Абден; от "Союза строителей Казахстана" - его глава Талгат Ергалиев; от общественного объединения "Халык демографиясы" - бывший депутат мажилиса Жуматай Алиев; представитель республиканского общественного объединения оралманов "Асар" Хайрулла Габжалилов; от общественного объединения "Казак аналары - дестурге жол" ("Казахские матери - путь к обычаям") - правозащитница Салтанат Турсынбекова; сотрудник департамента госдоходов Бакыт Жанабаев, которого выдвинула "Казахстанская лига любителей футбола"; претендент от общественного объединения "Практическая психология" Фатима Бизакова.

Внеочередные президентские выборы в Казахстане назначены на 20 ноября.

Казахстан
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