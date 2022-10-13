Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Число случаев COVID-19 в мире превысило 623 млн

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга достигло 623 191 879, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 562 338 человек.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 96 836 953 и 1 064 058.

Индия - 44 621 319 и 528 847.

Франция - 36 255 606 и 156 715.

Бразилия - 34 731 539 и 686 963.

Германия - 34 403 129 и 151 095.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро четверга составил 842,3. В США на 1 млн жителей скончались 3 254 человека, Индии 376, Франции - 2 374, Бразилии - 3 190, Германии - 1 801.

Хроника 09 января 2020 года – 13 октября 2022 годаПандемия коронавируса
Университет Джонса Хопкинса США Индия Бразилия Франция Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Токаев призвал страны СВМДА создать "зеленые коридоры" для продовольственной безопасности

Токаев призвал страны СВМДА создать "зеленые коридоры" для продовольственной безопасности

Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии начался в Астане

Что случилось этой ночью: четверг, 13 октября

Путин прибыл в Астану для участия в саммитах СВМДА

Главы МИД стран СНГ обсудили вопросы углубления сотрудничества

Запущенный с Байконура ангольский спутник Angosat-2 выведен на орбиту

Запущенный с Байконура ангольский спутник Angosat-2 выведен на орбиту

Президент Франции считает, что в интересах Украины вести переговоры с РФ

Макрон заявил что Франция продолжит оказывать военную помощь Украине

Макрон заявил что Франция продолжит оказывать военную помощь Украине

Что произошло за день: среда, 12 октября

Чехия с 25 октября запретит россиянам с шенгенскими визами въезд в страну

Чехия с 25 октября запретит россиянам с шенгенскими визами въезд в страну
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });