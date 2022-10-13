Число случаев COVID-19 в мире превысило 623 млн

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга достигло 623 191 879, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 562 338 человек.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 96 836 953 и 1 064 058.

Индия - 44 621 319 и 528 847.

Франция - 36 255 606 и 156 715.

Бразилия - 34 731 539 и 686 963.

Германия - 34 403 129 и 151 095.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро четверга составил 842,3. В США на 1 млн жителей скончались 3 254 человека, Индии 376, Франции - 2 374, Бразилии - 3 190, Германии - 1 801.