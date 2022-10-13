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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Заболеваемость COVID-19 в мире продолжает падать, смертность почти не меняется

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Заболеваемость коронавирусом COVID-19 в мире за неделю упала на 10%, смертность - на 1%, говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В период с 3 по 9 октября заболеваемость коронавирусом упала во всех регионах мира, наибольшее снижение числа заражений наблюдалось в Африке (на 41%), Юго-Восточной Азии (на 25%) и в регионе западной части Тихого океана (на 21%).

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Всего за неделю по всему миру было выявлено почти 2,9 млн новых случаев заражения коронавирусом.

Число смертей от коронавируса упало во всех регионах, кроме американского и региона западной части Тихого океана. Там смертность выросла на 11% и 1% соответственно. Наибольшее снижение числа летальных исходов зафиксировано в Африке (на 53%) и в Юго-Восточной Азии (на 23%).

В общей сложности за неделю зафиксировано 9 тыс. вызванных COVID-19 летальных исходов по всему миру.

За весь период пандемии в мире было выявлено более 623 млн случаев заражения коронавирусом и более 6,5 млн смертей от последствий заболевания.

Хроника 09 января 2020 года – 13 октября 2022 годаПандемия коронавируса
ВОЗ коронавирус
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