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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

В ЕК полагают, что газ из Восточного Средиземноморья поможет заменить поставки из РФ

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Природный газ из месторождений в Восточном Средиземноморье может помочь заменить сократившиеся поставки этого ресурса в Европу из России. Об этом заявила член Еврокомиссии по энергетике Кадри Симсон.

"Природный газ из шельфовых месторождений в Восточном Средиземноморье может в ускоренном темпе помочь заменить сократившиеся поставки ископаемого топлива из России в Европу, заявила член Евкромиссии по энергетике в пятницу", - сообщает Associated Press (AP).

Она пояснила, что регион сможет играть все более значимую роль в качестве поставщика газа в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Симсон добавила, что поставки российского газа в ЕС на данный момент составляют 10%, в то время как до февраля текущего года этот показатель составлял 40%.

Помимо этого, она подчеркнула важность перехода стран Евросоюза на возобновляемые источники энергии. Симсон отметила, что средиземноморский регион обладает высоким потенциалом для производства возобновляемого водорода и что ЕС стремится наладить партнерские отношения с местными странами.

Она добавила, что Брюссель находится на продвинутой стадии переговоров с Египтом по этому вопросу. По словам Симсон, соответствующее соглашение стороны могут достичь уже в следующем месяце на конференции ООН по изменению климата в Каире.

ЕК Еврокомиссия ЕС
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