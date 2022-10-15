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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

Президент Армении призвал к реализму в решениях по вопросу Карабаха

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Решения по вопросу Карабаха не будут удовлетворять желаниям армянской стороны, поскольку изменилась геополитическая и региональная обстановка, заявил президент Армении Ваагн Хачатурян.

"Действительно, трудные времена. Сейчас все вошло в решающий этап. Это касается существования Республики Армения и решения вопроса Карабаха. И от нас требуется реализм, чтобы мы смогли принять правильные решения", - сказал Хачатурян.

По его словам, принятие решения будет трудным.

"В большинстве случаев они не будут удовлетворять нашим желаниям, но не потому, что мы отказываемся от наших желаний, а потому, что изменилась геополитическая и региональная обстановка, и мы не можем не оценивать это. Все меняется очень быстро", - отметил президент Армении.

Армения Ваагн Хачатурян
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