Тело пропавшего 8 сентября в Анталье российского туриста нашли на скале

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Тело российского туриста, который считался пропавшим без вести на курорте Кемер в турецкой провинции Анталья 39 дней, найдено в выходные на скале 70-метровой высоты, сообщает газета "Хюрриет".

"В воскресенье во время экскурсии в район горы Чалыш на курорте Кемер один из туристов заметил на скале тело и сообщил об этом руководству отеля, в котором он остановился. Спасатели сняли тело с высоты и перенесли на берег моря, береговая охрана катером доставила его к пристани", - говорится в сообщении.

Как уточняет издание, во время экспертизы в морге государственной больницы Кемера было установлено, что погибший - 47-летний россиянин Владислав Сенгович, который считался пропавшим без вести с 8 сентября.

Тело направлено для вскрытия в институт судебной медицины Антальи.

Гора Чалыш высотой 315 метров, расположенная между курортными поселками Кемер и Кириш, - популярное место для прогулок туристов.