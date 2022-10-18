"КрымТЭЦ" направила всю генерируемую электроэнергию в Херсонскую и Запорожскую области

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Вся электроэнергия, генерируемая АО "КрымТЭЦ", со вторника направляется в Херсонскую и Запорожскую области по восстановленным линиям электропередачи, сообщила пресс-служба компании.

"С 18 октября электроэнергия, вырабатываемая Симферопольской, Сакской и Камыш-Бурунской ТЭЦ компании "КрымТЭЦ" направляется на нужды Херсонского и Запорожского регионов", - говорится в сообщении.

Пресс-служба уточнила, что с понедельника компания по распоряжению системного оператора Единой энергетической системы России перевела имеющееся оборудование в режим генерации электроэнергии, в том числе - находившееся на плановом техобслуживании.

Плановый ремонт остального оборудования завершится через 10 дней, после чего компания сможет при необходимости нарастить генерацию.