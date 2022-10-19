Байден планирует закупать нефть для стратегического запаса по цене $70/барр.

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден призывает увеличить добычу нефти в США, обещает в будущем покупать ее у нефтедобывающих компаний по цене примерно в $70 за баррель для пополнения стратегического нефтяного запаса.

"Нам надо ответственно увеличить добычу нефти в США, не препятствуя при этом (...) нашему переходу к экологически чистой энергии", - заявил Байден в среду, выступая с предложениями по дополнительным действиям для усиления энергетической безопасности и понижения цен.

"Покупки нефти можно будет делать, когда цены на нее будут в районе $70 за баррель", - добавил он, говоря о планах пополнения стратегического запаса.

По мнению президента США, благодаря этому решению нефтяные компании в США могут уже сейчас инвестировать в увеличение добычи нефти, зная, что потом эту дополнительную нефть можно будет точно продать властям страны.

Также Байден заверил, что энергетическая политика его администрации не препятствует наращиванию добычи нефти на территории США.

Наконец, президент призвал нефтяные компании страны использовать возросшие доходы от продажи нефти на расширение добычи. Также он призвал снижать цены на бензин на АЗС.