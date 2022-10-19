Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

Байден планирует закупать нефть для стратегического запаса по цене $70/барр.

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден призывает увеличить добычу нефти в США, обещает в будущем покупать ее у нефтедобывающих компаний по цене примерно в $70 за баррель для пополнения стратегического нефтяного запаса.

"Нам надо ответственно увеличить добычу нефти в США, не препятствуя при этом (...) нашему переходу к экологически чистой энергии", - заявил Байден в среду, выступая с предложениями по дополнительным действиям для усиления энергетической безопасности и понижения цен.

"Покупки нефти можно будет делать, когда цены на нее будут в районе $70 за баррель", - добавил он, говоря о планах пополнения стратегического запаса.

По мнению президента США, благодаря этому решению нефтяные компании в США могут уже сейчас инвестировать в увеличение добычи нефти, зная, что потом эту дополнительную нефть можно будет точно продать властям страны.

Также Байден заверил, что энергетическая политика его администрации не препятствует наращиванию добычи нефти на территории США.

Наконец, президент призвал нефтяные компании страны использовать возросшие доходы от продажи нефти на расширение добычи. Также он призвал снижать цены на бензин на АЗС.

США нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Вслед за главой Минфина в отставку ушла глава МВД Великобритании

Вслед за главой Минфина в отставку ушла глава МВД Великобритании

В Запорожской области отменят культмассовые мероприятия и усилят меры безопасности

Запасы нефти в США снизились на 1,72 млн баррелей за неделю

Запасы нефти в США снизились на 1,72 млн баррелей за неделю

Падение числа новостроек в США в сентябре превысило прогноз

Падение числа новостроек в США в сентябре превысило прогноз

Ставки фрахта СПГ-танкеров обновили рекорд, достигнув $450 тыс. в сутки

Эрдоган счел, что Турция может стать хабом по снабжению Европы российским газом

Эрдоган счел, что Турция может стать хабом по снабжению Европы российским газом

Цены на удобрения падают из-за низкого спроса в США и Бразилии

Цены на удобрения падают из-за низкого спроса в США и Бразилии

Аналитики допустили крупнейшее усиление военного потенциала Японии после 40-х годов

Аналитики допустили крупнейшее усиление военного потенциала Японии после 40-х годов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });