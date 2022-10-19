Власти Франции готовы принять бюджет на 2023 год без голосования в парламенте

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Правительство Франции в среду заявило, что готово задействовать свои специальные полномочия, чтобы принять бюджет на следующий год без голосования в Национальном собрании, сообщают французские СМИ.

Речь идет о статье 49.3 Конституции Франции, которая разрешает премьеру не добиваться одобрения законопроектов в парламенте в ряде случаев, в частности по законопроектам о бюджете.

Французские СМИ напоминают, что центристская коалиция президента страны Эммануэля Макрона по итогам выборов в июне потеряла большинство в парламенте, поэтому процесс одобрения законопроектов стал более сложным для правительства.

Оппозиционные партии назвали решение правительства задействовать статью 49.3 "недемократическим" и призвали провести голосование по вопросу о доверии правительству.

Однако, согласно французским СМИ, в случае такого голосования вотум недоверия правительству, вероятно, вынесен не будет, поскольку для него будет необходимо 289 голосов парламентариев. У самой большой оппозиционной коалиции левых – лишь 151 место.

Данную статью во Франции с 1958 года применяли 87 раз, при этом, за время президентства Макрона ее уже задействовали в 2020 году для законопроекта о пенсионной реформе.

Согласно проведенному опросу телеканала BFM TV, большинство французов (66%) выступают против применения этой статьи Конституции.