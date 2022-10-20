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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:22

Французский министр заявил о необходимости пересмотра отношений Парижа и Берлина

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил о необходимости стратегического пересмотра отношений между его страной и Германией с учетом складывающейся в мире ситуации.

"Конфликт на Украине, газовая и энергетическая проблема, китайский вопрос должны привести нас к стратегическому пересмотру отношений Франции и Германии", - приводит в четверг европейская пресса слова Ле Мэра, который накануне провел переговоры с главами министерств экономики и финансов Германии.

По его словам, "это создало бы новый, возможно, более сильный альянс".

Ранее в Париже выражали разочарование в связи с рядом шагов, которые предпринимал Берлин, не ставя в известность французских коллег. Некоторые действия Франции в свою очередь вызывали раздражение в Германии.

Франция Германия
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