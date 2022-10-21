РФ за последнее время выдала Белоруссии семь лиц, причастных к экстремизму

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Россия за последнее время выдала Белоруссии семь лиц, причастных к экстремизму, пять аналогичных дел возбуждено против россиян, совершивших преступления на территории РБ, сообщил генпрокурор республики Андрей Швед в пятницу.

"Не было ни одного случая, чтобы неоперативно не были рассмотрены запросы Генеральной прокуратуры Беларуси о выдаче лиц, причастных к экстремизму и терроризму. Только за последний период времени из Российской Федерации выданы семь лиц, граждан Беларуси, которые обвиняются в совершении преступления, связанных с экстремизмом", - сказал Швед, слова которого приводит пресс-служба Генпрокуратуры.

"В свою очередь в текущем году мы набрали пять уголовных дел в отношении граждан России, которые совершали экстремистские действия и преступления на территории Беларуси, в первую очередь, в 2020 году", - продолжил Швед.

Одно дело, по его словам, уже рассмотрено судом в январе этого года в городе Казань. 42-летний гражданин РФ осужден к 1 году 6 месяцам лишения свободы. По информации Генпрокурора, осужденный в сентябре 2020 года угрожал сотруднику МВД Белоруссии и членам его семьи физической расправой.

"Судьба остальных четырех уголовных дел нами постоянно отслеживается во взаимодействии с российскими коллегами. Мы понимаем, что дела также будут направлены в суд и виновные понесут наказание", - проинформировал генпрокурор Белоруссии.