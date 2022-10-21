Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

РФ за последнее время выдала Белоруссии семь лиц, причастных к экстремизму

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Россия за последнее время выдала Белоруссии семь лиц, причастных к экстремизму, пять аналогичных дел возбуждено против россиян, совершивших преступления на территории РБ, сообщил генпрокурор республики Андрей Швед в пятницу.

"Не было ни одного случая, чтобы неоперативно не были рассмотрены запросы Генеральной прокуратуры Беларуси о выдаче лиц, причастных к экстремизму и терроризму. Только за последний период времени из Российской Федерации выданы семь лиц, граждан Беларуси, которые обвиняются в совершении преступления, связанных с экстремизмом", - сказал Швед, слова которого приводит пресс-служба Генпрокуратуры.

"В свою очередь в текущем году мы набрали пять уголовных дел в отношении граждан России, которые совершали экстремистские действия и преступления на территории Беларуси, в первую очередь, в 2020 году", - продолжил Швед.

Одно дело, по его словам, уже рассмотрено судом в январе этого года в городе Казань. 42-летний гражданин РФ осужден к 1 году 6 месяцам лишения свободы. По информации Генпрокурора, осужденный в сентябре 2020 года угрожал сотруднику МВД Белоруссии и членам его семьи физической расправой.

"Судьба остальных четырех уголовных дел нами постоянно отслеживается во взаимодействии с российскими коллегами. Мы понимаем, что дела также будут направлены в суд и виновные понесут наказание", - проинформировал генпрокурор Белоруссии.

Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Крупнейший поставщик электроэнергии в Молдавии предупредил о возможных веерных отключениях

Крупнейший поставщик электроэнергии в Молдавии предупредил о возможных веерных отключениях

Орбан заявил, что уверенному газоснабжению Венгрии ничего не угрожает

Орбан заявил, что уверенному газоснабжению Венгрии ничего не угрожает

Венгрия довела запасы газа в ПХГ до требуемых ЕС 80%

Что случилось этой ночью: пятница, 21 октября

Более 8 млн тонн продовольствия экспортировали из Украины в рамках зерновой сделки

Более 8 млн тонн продовольствия экспортировали из Украины в рамках зерновой сделки

Президент НКР заявил, что не представляет будущее Нагорного Карабаха без гарантий РФ

Президент НКР заявил, что не представляет будущее Нагорного Карабаха без гарантий РФ

Суд в Чехии освободил россиянина Франчетти, задержанного по запросу Украины

Британские консерваторы изберут нового лидера партии и премьера страны до 28 октября

Британские консерваторы изберут нового лидера партии и премьера страны до 28 октября

Лиз Трасс объявила об отставке с поста премьер-министра Великобритании

Лиз Трасс объявила об отставке с поста премьер-министра Великобритании
Военная операция на Украине

Уоллес сообщил Шойгу об инциденте с военными самолетами над Черным морем

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });