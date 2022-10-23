Ураган "Рослин" движется к тихоокеанскому побережью Мексики

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - К тихоокеанскому побережью Мексики приближается мощный ураган "Рослин" информирует американский Национальный центр слежения за ураганами.

"Ожидается, что в воскресенье утром (по местному времени) ураган четвертой категории ударит по штату Наярит на западе Мексики, порывы ветра могут достигать 209 км/ч", - говорится в сообщении центра.

Метеорологи отмечают, что ураган может вызвать значительные наводнения в прибрежной зоне. Сотрудники местных спасательных служб приведены в состояние повышенной готовности. В штатах Наярит и Халиско подготовлены убежища.

Сезон ураганов длится в Мексике с июня по ноябрь и затрагивает как атлантическое, так и тихоокеанское побережья страны.

В мае 11 человек погибли, когда ураган "Агата" ударил по штату Оахака на юго-западе Мексики.