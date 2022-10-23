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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

В Брюсселе десятки тысяч человек вышли на манифестацию в защиту климата

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Около 25 тыс. манифестантов, по данным бельгийской полиции, или 30 тыс., по данным организаторов, приняли участие в воскресенье в Брюсселе в "большом марше" в защиту климата.

"Такой успех "Марша за климат" доказывает год за годом, до какой степени климатические нарушения беспокоят бельгийцев", - заявила организовавшая манифестацию "Климатическая коалиция", коммюнике которой по итогам акции цитирует газета La Libre Belgique.

Объединяющая более 90 организаций бельгийского гражданского общества - экологических, профсоюзных, молодежных и других, "Климатическая коалиция" считает, что "политический мир не может оставаться глухим к этому призыву".

"Климатическая коалиция" требует амбициозных и солидарных мер прямо сейчас! Она попросила о встрече с премьер-министром в кратчайшие сроки. Изменение климата влияет на нас каждый день. Мы должны действовать", - говорится в коммюнике.

В преддверии ежегодной конференции ООН по климату COP27 в Шарм-эль-Шейхе (Египет), с 6 по 18 ноября манифестанты требовали эффективных мер против потепления климата, выделяя две главные темы: поддержку развития альтернативных источников энергии при сокращении зависимости от ископаемых источников; поддержку права на продовольственное снабжение с оказанием помощи сельхозпроизводителям в период такого энергетического перехода.

Колонну манифестантов возглавляли вожди племен из Амазонии, специально прибывшие по этому случаю в бельгийскую столицу.

Бельгия
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