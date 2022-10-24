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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Президента Словении изберут во втором туре выборов в середине ноября

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Гражданам Словении предстоит выбрать президента страны во втором туре выборов, поскольку в воскресенье в первом туре ни один из кандидатов не набрал более половины голосов избирателей, сообщает в понедельник словенская телерадиокомпания RTVSLO.

По ее данным, во второй тур, который пройдет 13 ноября, вышли два кандидата, набравшие большинство в первом туре - представитель Словенской демократической партии Анже Логар (получил 33,96% голосов избирателей) и независимый кандидат Наташа Пирц Мусар (получила 26,87% голосов избирателей).

Новый глава государства должен вступить в должность 23 декабря, когда истечет пятилетний мандат нынешнего президента Словении Борута Пахора.

Словения
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