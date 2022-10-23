В Словении проходят президентские выборы

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Семеро кандидатов принимают участие в президентских выборах, которые проходят в воскресенье в Словении.

По данным сербского телерадиоканала РТС, наибольшие шансы имеют представитель Словенской демократической партии Анже Логар, независимый кандидат Наташа Пирц Мусар и выдвиженец от правящей партии "Социал-демократы" Милан Беглез.

Избирательным правом в Словении обладают почти 1,7 млн человек. Они могут проголосовать на 3,1 тыс. избирательных участках, которые будут открыты до 19:00 местного времени (20:00 по Москве). Первые предварительные итоги выборов ожидаются в 20:00 местного времени (21:00 по Москве).

Если ни один из кандидатов не наберет более половины голосов избирателей, будет объявлен второй тур, который состоится 13 ноября.

Новый глава государства должен вступить в должность 23 декабря, когда истечет пятилетний мандат нынешнего президента Словении Борута Пахора.