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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:54

Наташа Пирц Мусар станет первой женщиной на посту президента Словении

Наташа Пирц Мусар станет первой женщиной на посту президента Словении
Фото: Luka Dakskobler/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Независимый кандидат Наташа Пирц Мусар лидирует во втором туре президентских выборов, прошедших в воскресенье в Словении. Об этом сообщает Associated Press.

После подсчета большей части бюллетеней, Пирц Мусар получила 54% голосов. За ее соперника на выборах, представителя Словенской демократической партии Анже Логара, проголосовали 46% избирателей.

Логар уже признал свое поражение. Таким образом, Пирц Мусар станет первой женщиной на посту президента Словении.

Первый тур президентских выборов в Словении состоялся 23 октября. Тогда Логар получил 33,96% голосов избирателей, а Пирц Мусар набрала 26,87% голосов.

Новый глава государства должен вступить в должность 23 декабря, когда истечет пятилетний мандат нынешнего президента Словении Борута Пахора.

Наташа Пирц Мусар Словения
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