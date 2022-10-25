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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

США поставили Украине уже более миллиона снарядов для гаубиц

Также Украине переданы 178 гаубиц и 20 РСЗО

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты с конца февраля 2022 года поставили Украине уже более миллиона снарядов, следует из данных Пентагона.

В частности, Киев получил 903 тысячи 155-мм снарядов M795 для американских гаубиц М777, 3 тысячи 155-мм управляемых активно-реактивных снарядов увеличенной дальности Excalibur M982, 7 тысяч снарядов противотанковой системы минирования RAAMS (Remote Anti-Armor Mine System) и 180 тысяч снарядов для 105-мм орудий.

В общей сложности США поставили Украине более 50 тыс. тонн артиллерийских боеприпасов.

Что касается артиллерийских орудий, то США передали Украине 142 буксируемые 155-мм гаубицы M777A2 и 36 105-мм гаубиц. Также было поставлено 20 реактивных систем залпового огня и еще 18 единиц будет предоставлено после того, как они будут произведены.

США Украина
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