Путин сообщил, что потери ВСУ многократно превосходят российские

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Потери вооруженных сил Украины в ходе боевых действий значительно превосходят российские, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос участников международного дискуссионного клуба "Валдай" в четверг.

"Сегодня ура-патриоты на Украине - ими движут не интересы, не идеи национализма, все примитивнее: ими движут экономические интересы - сохранить в западных банках миллиарды долларов, которые они украли у украинского народа", - сказал Путин.

"Чтобы обеспечить безопасность своих капиталов, они делают все, что им приказывает Запад, обертывая это в националистическую обертку и преподнося своему собственному народу как борьбу за интересы украинского народа, вот что происходит в действительности. Не жалеют и борются с Россией до последнего украинца. Потери там местами, знаете, доходят - я говорю об этом с сожалением - потери бывают один к десяти, один к восьми, а в последнее время почти все время один к семи, один к восьми. Людей не жалеют совсем. Разве истинные патриоты своей страны могут это допустить?" - задал риторический вопрос Путин.