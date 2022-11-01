Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:06

Число случаев COVID-19 в мире превысило 630,5 млн

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 630 млн 549 тыс. 25, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 590 тыс. 432 человека.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.

Количество инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:

США – 97 млн 495 тыс. 76 и 1 млн 70 тыс. 389.

Индия – 44 млн 654 тыс. 638 и 529 тыс. 77.

Франция – 37 млн 30 тыс. 865 и 158 тыс. 34.

Бразилия – 34 млн 828 тыс. 749 и 688 тыс. 157.

Германия – 35 млн 619 тыс. 687 и 153 тыс. 694.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро вторника составил 846,0. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 267 человек, в Индии - 375, во Франции - 2 тыс. 393, в Бразилии - 3 тыс. 185, в Германии - 1 тыс. 821.

коронавирус
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Власти края Косово и Метохия вводят новые правила регистрации автомобильных номеров

Власти края Косово и Метохия вводят новые правила регистрации автомобильных номеров

Кишинев не продлил контракт с Молдавской ГРЭС на поставку электроэнергии после 31 октября

Из-под price cap выведена нефть РФ, отгруженная до 5 декабря и доставленная до 19 января

Республиканцы потребовали ужесточить контроль над использованием Украиной помощи США

Республиканцы потребовали ужесточить контроль над использованием Украиной помощи США

Что случилось этой ночью: вторник, 1 ноября

"Газпром" допущен к обследованию места взрыва на "Северных потоках"

"Газпром" допущен к обследованию места взрыва на "Северных потоках"

МАГАТЭ приступило к проверкам на двух атомных объектах Украины

Глава МИД Турции Чавушоглу обсудил с Лавровым зерновой коридор

Путин, Алиев и Пашинян согласовали совместное заявление

РФ приостанавливает движение судов по черноморскому коридору безопасности из-за действий Киева

РФ приостанавливает движение судов по черноморскому коридору безопасности из-за действий Киева
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });