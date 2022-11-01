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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с двумя разведспутниками США

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Американская тяжелая ракета Falcon Heavy во вторник стартовала на орбиту с миссией USSF-44 в интересах Космических сил США, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

В рамках миссии на геостационарную орбиту высотой 35 тыс. км будет выведен крупный разведывательный аппарат, задачи которого американские военные не раскрывают, и экспериментальный мини-спутник TETRA 1 для Национального управления военно-космической разведки США (NRO). Общая масса полезной нагрузки составляет 3,7 тонн.

Запуск ракеты со спутниками был осуществлен со стартового комплекса 39А на авиабазе на мысе Канаверал во Флориде в 09:41 по времени Восточного побережью США (в 16:41 по Москве).

Два боковых ускорителя многоразового использования ракеты Falcon Heavy через восемь минут после запуска должны будут совершить одновременную автоматическую вертикальную посадку на площадках на авиабазе на мысе Канаверал. Посадка центрального ускорителя первой ступени ракеты не предполагается.

SpaceX Falcon Heavy
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