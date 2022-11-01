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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Ни одна из коалиций не смогла получить большинство по итогам выборов в Дании

Ни одна из коалиций не смогла получить большинство по итогам выборов в Дании
Фото: Sergei Gapon/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Ни левый блок, возглавляемый Социал-демократической партией действующего премьера Дании Метте Фредериксен, ни правоцентристский альянс не смогли получить достаточное количество голосов для того, чтобы обеспечить большинство в Фолькетинге (парламенте Дании).

Для большинства было необходимо получить 90 мест в 179-местном однопалатном парламенте.

Согласно опросу на выход с избирательных участков, "красный" блок левых партий получает 86 мест, "синий" блок правых - 72 места, а центристы могут рассчитывать на 17 мест.

Таким образом, как ранее писали европейские СМИ, ни одна из коалиций не сможет стать правящей без помощи центристской партии "Умеренные", которая была создана ранее в этом году бывшим премьером Дании Ларсом Расмуссеном.

Популярность действующего премьера упала после решения уничтожить популяцию норок, содержащихся в неволе в Дании. В 2020 году правительство Фредериксен приняло решение уничтожить около 17 млн здоровых норок в разгар пандемии коронавируса, чтобы защитить людей от мутации вируса. Сама премьер-министр заявила, что не знала о том, что это решение было незаконным, отметив, что оно было принято на основе "очень серьезной оценки рисков". Позже был принят закон, который сделал решение легальным.

После публикации доклада о забое норок Социал-либеральная партия, поддерживающая партию Фредериксен, выступила против премьера и пригрозила намерением добиться проведения в парламенте голосования о доверии правительству, если Фредериксен не объявит досрочные выборы. При этом в этой партии отметили, что поддержат нынешнего премьера в любом новом правительстве.

44-летняя Фредериксен возглавляет правительство меньшинства с 2019 года, она является самым молодым премьер-министром в истории Дании.

Дания
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