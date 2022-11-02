Стратегическая подлодка США зашла в Средиземное море

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Американская атомная подводная лодка Rhode Island ("Род Айленд"), оснащенная 20-ю межконтинентальными баллистическими ракетами Trident II D5 с ядерными боеголовками, вошла в акваторию Средиземного моря, сообщил 6-й оперативный флот США.

В настоящее время стратегическая субмарина находится на британской базе в Гибралтаре. До этого, в конце июля она заходила на базу Клайд в Шотландии.

По данным Пентагона, на данный момент в восточной части Средиземного моря, в акватории Адриатики также находится авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS George Bush.

Корабельная группировка действует вблизи Хорватии. Палубная авиация выполняет регулярные патрульные полеты в регионе Балкан.

В состав группы, вошедшей 25 августа в Средиземное море, помимо авианосца, входят ракетный крейсер USS Leyte Gulf и четыре эсминца - USS Nitze, USS Farragut, USS Truxtun и USS Delbert Black. Кроме того, в ее составе также числится ударная атомная подводная лодка с крылатыми ракетами Tomahawk.

В середине ноября в Европу прибудет американская авианосная ударная группа во главе с новым атомным авианосцем USS Gerald Ford.

Авианосец, на борту которого базируется около 90 самолетов и вертолетов, в том числе истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35C, зайдет в военно-морскую базу Портсмут на юге Англии. В походе его сопровождают ракетный крейсер, эсминцы и ударная атомная подводная лодка.