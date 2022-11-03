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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Секретари Совбезов стран СНГ обсудят в Москве проблемы международной безопасности

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В Москве в четверг пройдет ежегодная встреча секретарей Советов Безопасности государств-участников СНГ, сообщили в Совбезе РФ.

"Планируется обсудить вопросы взаимодействия стран СНГ по актуальным проблемам национальной, региональной и международной безопасности", - сообщила пресс-служба СБ РФ.

Там заявили, что РФ на мероприятии представит секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.

Николай Патрушев ФСБ
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