Секретари Совбезов стран СНГ обсудят в Москве проблемы международной безопасности
Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В Москве в четверг пройдет ежегодная встреча секретарей Советов Безопасности государств-участников СНГ, сообщили в Совбезе РФ.
"Планируется обсудить вопросы взаимодействия стран СНГ по актуальным проблемам национальной, региональной и международной безопасности", - сообщила пресс-служба СБ РФ.
Там заявили, что РФ на мероприятии представит секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.