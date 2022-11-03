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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:35

В Хорватию прибыл атомный авианосец ВМС США USS George Bush

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Американский атомный авианосец USS George Bush ("Джордж Буш"), находящийся на патрулировании с боевыми кораблями сопровождения в Восточном Средиземноморье, в акватории Адриатики, зашел в Хорватский порт Сплит, сообщил в четверг 6-й оперативный флот США.

В состав этой корабельной группировки, вошедшей в Средиземноморье 25 августа, помимо авианосца, входят ракетный крейсер USS Leyte Gulf, четыре эсминца - USS Nitze, USS Farragut, USS Truxtun и USS Delbert Black и ударная атомная подводная лодка с крылатыми ракетами Tomahawk.

В настоящее время в Европу также направляется американская авианосная ударная группа во главе с новым атомным авианосцем USS Gerald Ford. Она должна прибыть туда в середине ноября.

Кроме того, авианосец ВМС США, на борту которого базируется около 90 самолетов и вертолетов, в том числе истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35C, зайдет в военно-морскую базу Портсмут на юге Англии. В походе его сопровождают ракетный крейсер, эсминцы и ударная атомная подводная лодка.

Хорватия США USS George Bush
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