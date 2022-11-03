В ЕК назвали моральным долгом спасение терпящих бедствие в море мигрантов

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) не несет ответственности за спасение в море и не участвует в решении того, какие порты должны принимать суда со спасенными мигрантами, но спасать людей - это моральный долг и юридическая обязанность, заявила официальный представитель ЕК Анита Хиппер.

"Средиземноморский маршрут остается одним из наиболее активно используемых преступными сетями, которые ежедневно подвергают жизни людей опасности, и мы очень внимательно следим за ситуацией", - сказала пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

"Мы напоминаем, что спасать жизни на море - это моральный долг и юридическая обязанность по международному праву, какой бы ни была причина, по которой люди оказались в опасности", - продолжила Хиппер.

Она отвечала на просьбу прокомментировать с позиции ЕС ситуацию, когда европейские порты не принимают суда с подобранными в море мигрантами.

Представитель ЕК сообщила, что три корабля, имеющие на борту в общей сложности тысячу спасенных, запросили у Брюсселя надежное место для высадки потерпевших бедствие, тогда как "комиссия не отвечает ни за координацию этих действий, ни за то, чтобы определять места высадки".